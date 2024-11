Nintendo Switch: vendite in calo rispetto alle previsioni

Il successore di Nintendo Switch è in dirittura d’arrivo e il fatto che la nuova console sarà retrocompatibile, come confermato ufficialmente nelle scorse ore, è senz’altro un’ottima notizia per tutti gli appassionati videogiocatori. Lo è invece un pò meno, ma comunque plausibile considerando le circostanze, il fatto che le vendite dell’attuale console hanno subito un rallentamento rispetto alle previsioni.

Nintendo Switch: vendute 146,04 milioni di unità

Stando infatti ai dati rivelati dall’azienda giapponese, la console ha venduto ad oggi 146,04 milioni di unità, ma nell’ultimo trimestre ha registrato un -17%. La progressione è stata meno rapida di quanto immaginato. Nintendo, infatti, puntava a piazzare 13,5 milioni di unità durante l’anno fiscale, ma la cifra effettivamente raggiunta è pari a 12,5 milioni.

Il rallentamento ha generato un un calo nei profitti e spinto Nintendo a rivedere le sue stime totali, passando da 1,35 bilioni di yen a 1,28 bilioni di yen, con un profitto operativo che scende a 360 miliardi di yen dai 400 miliardi di yen inizialmente stimati.

Inoltre, rispetto ai numeri del medesimo trimestre dello scorso anno, Nintendo ha registrato un calo dei profitti pari al 69%.

Va tenuto presente che, nel suo ultimo anno fiscale, la casa di Kyoto è riuscita a rinvigorire le vendite di Nintendo Switch grazie al successo di “Super Mario Bros – il film” (con una nuova pellicola attesa per il 2026) e l’attesissima uscita del gioco “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” che hanno sottolineato il fascino che nonostante il passare del tempo i personaggi iconici di casa Nintendo ancora riescono ad esercitare.