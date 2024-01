Lo zaino Eastpak è in SUPER OFFERTA su Amazon

Il 33% di sconto sul listino proposto oggi da Amazon rende lo zaino Out of Office di Eastpak un affare da cogliere al volo. Nella sua elegante colorazione Ultra Marine, è abbastanza capiente per trasportare in modo comodo e pratico tutto ciò che serve: dai dispositivi mobile al notebook, dall’agenda agli accessori. Al prezzo dell’offerta disponibile in questo momento è imperdibile.

Eastpak: sconto Amazon sullo zaino Out of Office

Oltre allo scomparto principale c’è una tasca frontale in cui riporre gli oggetti più piccoli. L’altezza è pari a 44 centimetri, la larghezza a 29,5 centimetri e la profondità si attesta a 22 centimetri, per una capacità di 27 litri. Vale la pena segnalare l’impiego di un tessuto idrorepellente con rivestimento interno e custodia imbottita, per la massima protezione di ciò che si trova all’interno. Per il massimo del comfort è possibile contare su spallacci regolabili e sullo schienale con design ergonomico. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa del prodotto.

Al prezzo finale di soli 43 euro, invece di 65 euro come da listino, Eastpak Out of Office è un affare da cogliere al volo. Lo sconto del 33% è applicato in automatico, non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire, è sufficiente metterlo nel carrello per cogliere l’opportunità.

Lo zaino e il suo brand non hanno certo bisogno di presentazioni, ma le quasi 20.000 recensioni positive pubblicate da chi lo ha già messo in spalla (con un voto medio pari a 4,7/5 stelle) sono un’ulteriore garanzia. Amazon, occupandosi direttamente della vendita e della spedizione, assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: effettuando subito l’ordine arriverà a casa già entro domani senza spese extra per il trasporto.

