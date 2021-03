Con qualche giorno di anticipo, eBay festeggia l’arrivo della primavera con un coupon sconto da 10 euro: per usufruirne è sufficiente incollare il codice PRIMAVERA21 nell’apposito campo in fase di acquisto. Maggiori informazioni e tutti i dettagli nella pagina dedicata alla promozione.

Arriva la primavera, eBay la celebra con un coupon

È consentito un utilizzo per ogni utente, da oggi e fino al 22 marzo. Lo sconto può essere applicato su uno o più prodotti di categorie idonee. Per trovarli è sufficiente visitare la raccolta del marketplace che include smartphone, orologi, hard disk, dispositivi per il gaming, soundbar, webcam, stampanti, laptop, monitor, televisori e molto altro ancora.

Questi alcuni degli articoli più interessanti che è possibile acquistare a prezzo scontato grazie al codice PRIMAVERA21: soundbar Samsung HW-T450 a 129,00 euro, disco fisso esterno Seagate da 5 TB a 87,50 euro, monitor HP da 24 pollici a 119,99 euro, smartphone Motorola Moto G5 Plus 5G a 180,00 euro, smartphone Xiaomi Redmi 9AT a 99,99 euro. Reperibili sul portale tutti i dettagli sulla promozione.