Diagonale pari a 24 pollici, risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello curvo (1800R) per Samsung C24RG52FQU. Oggi il monitor è proposto su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino. Acquistandolo lo si riceve a casa domani, con spedizione gratuita.

Samsung C24RG52FQU: monitor gaming curvo da 24″ in offerta

Come si può vedere nell’immagine di apertura di tratta di uno schermo progettato per dare il meglio di sé in ambito gaming, ma le caratteristiche lo rendono adatto anche alla riproduzione dei contenuti multimediali e alla navigazione. Tra le specifiche più importanti figurano il supporto alla tecnologia AMD Freensyc, la modalità Eye Saver che riduce l’affaticamento degli occhi e il sistema Flicker Free per l’antisfarfallio. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Per quanto riguarda le porte di connessione, sul retro di Samsung C24RG52FQU sono presenti due ingressi HDMI, uno slot DisplayPort e il jack audio per la connessione degli altoparlanti. Tutto questo oggi acquistabile al prezzo di 179,90 euro invece di 229,00 euro come da listino.