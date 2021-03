Mini PC Intel i3 8/128GB aggiornabile Wi-Fi 6 in offerta

Torna in offerta un ottimo mini PC che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, ideale sia a casa che in ufficio. Si tratta del BMAX B3, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel Core ed una particolare espandibilità.

Mini PC BMAX B3: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda il processore, troviamo un Intel Core i3-5005U da 2 core e 4 thread grazie al supporto all’Hyper-Threading, per una frequenza massima di 2GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Naturalmente la memoria di massa è espandibile sia sostituendo l’SSD M.2 2280 con uno più capiente, sia aggiungendo un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici. Non manca inoltre uno slot per microSD fino a 128GB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma eccellente per le attività quotidiane e di ufficio.

Dal punto di vista della connettività troviamo due uscite video, una HDMI e l’altra DisplayPort che permettono di connettere due monitor con risoluzione fino al 4K 60Hz. Quattro invece le porte USB, di cui due USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne. Non manca ovviamente una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, così come il jack combinato 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. A tal proposito va segnalata un’interessante particolarità di questo modello. Il B3 infatti dispone di uno slot M.2 2230 che permette di aggiornare il modulo wireless con il più recente Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il computer è acquistabile su Amazon a soli 229,99 euro con uno sconto di ben 30 euro sul prezzo di listino.