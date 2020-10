Segnaliamo oggi una promozione in corso su eBay che permette di ottenere uno sconto immediato di 10 euro su una selezione di articoli semplicemente digitando un codice all’atto di conferma dell’ordine: PIT10EU2020. Il coupon può essere utilizzato da ogni cliente della piattaforma per un massimo di cinque acquisti entro il 31 dicembre 2020.

eBay, il coupon che dà diritto a 10 euro di sconto su cinque acquisti

Sfruttare il buono sconto è semplice: dopo aver aggiunto nel carrello uno o più prodotti idonei, prima di effettuare il pagamento (con PayPal, carta di credito o debito) è sufficiente inserire il codice nel campo dedicato per poi procedere. Di seguito qualche esempio degli articoli acquistabili in questa modalità.

Per consultare l’elenco completo degli articoli in promozione e tutti i dettagli relativi alla campagna PIT10EU2020 far riferimento alla pagina dedicata al coupon su eBay.