McAfee per 10 device: il prezzo crolla del 71%

Chi vuole avere la protezione del McAfee Antivirus Plus 2020 su ben 10 dispositivi differenti (desktop, laptop, tablet, smartphone per tutta la famiglia) può approfittare di una offerta nuovamente disponibile in queste ore e che consente di avere il software con uno sconto del 71%. Attenzione, si badi bene: si tratta di uno sconto a cui McAfee ha abituato i suoi utenti, poiché ritorna in modo ricorsivo nel tempo e con ogni probabilità al rinnovo si potrà nuovamente tentare il colpo.

McAfee, protezione fino a 10 dispositivi con lo sconto del 70%

Resta tuttavia questa una di quelle finestre utili per “entrare” nel mondo McAfee: il prezzo scende da 49,99 a 14,49 euro, permettendo di avere il pieno della protezione McAfee ma a prezzo estremamente ridotto.

L’acquisto non comporta la ricezione del prodotto in forma fisica, ma autorizza altresì al download dell’applicativo ed alla ricezione del codice di sblocco via mail. Ad acquisto effettuato, insomma, si potrà procedere pressoché immediatamente con l’installazione e l’attivazione, avendo così rapida protezione sui dispositivi in uso.

La formula “10 dispositivi” è chiaramente orientata ad una protezione vasta e totale del proprio universo online: che sia il tablet dei figli, il laptop di lavoro o la postazione desktop di casa, la protezione è la medesima e tutto resta sotto controllo. Lo sconto è l’occasione valida per cogliere l’attimo, eliminando le possibili vulnerabilità nella propria dotazione hardware e proteggendo tutti i file ed i documenti che i singoli componenti della propria famiglia custodiscono sui relativi device.