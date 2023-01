Fino a 300€ di sconto su eBay con questo coupon

Ha preso il via su eBay una nuova campagna promozionale che permette di ottenere fino a 300 euro di sconto semplicemente inserendo un coupon. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è selezionare uno dei prodotti che fanno parte dell’iniziativa e digitare il codice CASA23 all’atto del pagamento. Un esempio? Così la console Nintendo Switch costa solo 247 euro.

Il coupon di eBay per uno sconto fino a 300 euro

È l’occasione perfetta per acquistare un tablet (iPad da 10 pollici costa solo 341 euro) oppure un notebook (Lenovo V15 crolla a 269 euro). Sempre in ambito informatico, consigliamo di dare uno sguardo alla SSD del marchio Crucial da 500 GB (36 euro) e alla stampante a getto d’inchiostro di HP (44 euro).

Ancora, sfogliando il catalogo delle offerte, l’ottimo TV 4K Samsung da 55 pollici scende a 377 euro, per un’esperienza di intrattenimento multimediale in salotto di livello cinematografico. E per iniziare a farsi da fare in vista della bella stagione, chi desidera rimettersi in forma può acquistare un tapis roulant elettrico con schermo a soli 215 euro. L’unico requisito è sempre lo stesso già citato in apertura: inserire il codice CASA23 prima di effettuare il pagamento (con PayPal o carta di credito), per attivare la promozione e tagliare il prezzo finale.

La spesa minima dev’essere pari a 20 euro, lo sconto massimo fino a 100 euro ad acquisto. L’unica altra limitazione prevista riguarda il numero di utilizzi del coupon: fino a tre per ogni account. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella pagina dedicata all’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.