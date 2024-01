eBay: sanzione da 3 milioni per il caso di stalking

A tre anni e mezzo circa dall’apertura del caso, eBay riceve una multa per la brutta vicenda di stalking che ha coinvolto alcuni suoi ex dipendenti e dirigenti. Dovrà far fronte al pagamento di una sanzione quantificata in 3 milioni di dollari. Per approfondimenti su quanto accaduto rimandiamo alle puntate precedenti, ai diversi articoli in merito pubblicati su queste pagine nel giugno 2020 (1, 2, 3).

eBay e stalking: multa nel caso EcommerceBytes

Un breve riepilogo: i responsabili, identificati come colpevoli, hanno preso di mira una coppia del Massachusetts che dal lontano 1999 gestisce la newsletter EcommerceBytes, talvolta critica nei confronti della società, con azioni tanto bizzarre quanto inquietanti. Tra i fatti documentati ci sono l’invio a domicilio di scarafaggi e ragni vivi, di una corona funebre e persino di un feto di maiale. Gli imputati si sono inoltre recati di persona presso la loro abitazione per installare un dispositivo GPS di tracciamento sull’auto.

Sanzione a parte, le vittime e l’editore Steiner Associates che ha in gestione il sito, hanno intentato una causa civile che arriverà nelle aule di tribunale nel marzo 2025. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole del procuratore, molto dure, estrapolate dal comunicato ufficiale diramato.

eBay ha tenuto una condotta criminale assolutamente orribile. I dipendenti e gli appaltatori dell’azienda coinvolti in questa campagna hanno sottoposto le vittime a un vero inferno, in una campagna pietrificante volta a mettere a tacere le loro denunce e a proteggere il brand di eBay.

Al marketplace è stato inoltre imposto, per i prossimi tre anni, un monitoraggio delle attività aziendali, finalizzato ad assicurare che la dirigenza operi in modo conforme alla legge oltre che per implementare salvaguardie utili a prevenire future attività criminali e a rendere chiaro a ogni dipendente di eBay che l’idea di terrorizzare persone innocenti e di ostacolare le indagini non sarà tollerata .

In un intervento sul loro sito, la coppia afferma di aver subito un impatto dannoso e permanente dal punto di vista emotivo, psicologico, fisico, reputazionale e finanziario.