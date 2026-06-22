Ecco le migliori offerte LEGO nel Prime Day su Amazon

Potevamo forse non dedicare una selezione di offerte LEGO in corso nel Prime Day che ha appena preso il via su Amazon? Certo che no: ecco qui quelle che meritano attenzione, una veloce carrellata con i set da comprare per sé o da regalare.
Prime Day, i migliori set LEGO in sconto
Il mastodontico modello Barad-dûr dedicato alla Torre di Sauron ne Il Signore degli Anelli è protagonista di uno sconto molto interessante. Un must per gli amanti del fantasy tolkeniano.
LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr, Modellino da Costruire della Fortezza e Torre di Sauron con Funzioni e Personaggi come Frodo, Sam e Gollum, Idea Regalo Uomo, Donna e Fan Adulti 10333
408,47€441,00€-7,38%
Si va nello spazio con il set del sistema di lancio NASA Artemis. Bellissimo da esporre, con il suo modulo Orion è in offerta su Amazon.
LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341
Cambiamo decisamente genere con la BMW M4 GT3 EVO in promozione a Prime Day. È la riproduzione a mattoncini dell’auto da corsa con motore V6, sterzo e porte apribili.
LEGO Technic Auto da Corsa BMW M4 GT3 EVO Giocattolo – Kit di Modellismo con Macchina con Motore V6, Sterzo e Porte Apribili – Regalo da Gamer per Ragazzi da 11 Anni Appassionati di Motorsport – 42226
Giradischi, radio o microfono? Con questo set 3-in-1 protagonista di un’offerta dedicata li puoi creare tutti.
LEGO Creator 3in1 Record Player with Flowers Building Toy – Rebuilds Into a Radio Model or Microphone – Music Toys for 8+ Year Old Girls & Boys – Creative Gift Idea – 31172
27,29€29,99€-9%
Un altro gioiellino è il pianoforte a coda, una riproduzione da 3.662 pezzi che si farà ammirare. Occhio alla promo in corso, farà gola a molti.
LEGO Ideas Pianoforte a Coda, Set per Adulti, Regalo Espositivo da Collezione con Tastiera Apribile, Motore e Componenti Powered Up Technic con Alimentazione, 21323
330,99€399,99€-17,25%
Tra i più cercati c’è l’aereo passeggeri della lnea City. Include ben 9 minifigure ed è in vendita con un’offerta molto conveniente.
LEGO 60367 City Aereo Passeggeri, Grande Modellino di Aeroplano Giocattolo da Costruire con 9 Minifigure e Veicoli dell’Aeroporto: Autobus, Trattore Aeroportuale, Camion del Catering e Furgone Bagagli
73,07€79,99€-8,65%
Infine, un set vecchio stile, per dare libero sfogo alla creatività. È la scatola della felicità con 680 pezzi colorati, in sconto per il Prime Day.
LEGO Classic Scatola della Felicità Creativa, Set di Costruzioni con 680 Mattoncini Colorati, Giochi Creativi e di Fantasia per Bambini e Bambine da 5 Anni in su, Idea Regalo di Compleanno 11042
37,96€39,99€-5,08%
Inizia subito i 30 giorni gratis dell’abbonamento Prime. Oltre a poter partecipare all’evento Prime Day avrai accesso a una gamma di vantaggi che includono le spedizioni a costo zero e lo streaming su Prime Video.