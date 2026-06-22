 Ecco le migliori offerte LEGO nel Prime Day su Amazon
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Ecco le migliori offerte LEGO nel Prime Day su Amazon

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Potevamo forse non dedicare una selezione di offerte LEGO in corso nel Prime Day che ha appena preso il via su Amazon? Certo che no: ecco qui quelle che meritano attenzione, una veloce carrellata con i set da comprare per sé o da regalare.

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Prime Day, i migliori set LEGO in sconto

Il mastodontico modello Barad-dûr dedicato alla Torre di Sauron ne Il Signore degli Anelli è protagonista di uno sconto molto interessante. Un must per gli amanti del fantasy tolkeniano.

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LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr, Modellino da Costruire della Fortezza e Torre di Sauron con Funzioni e Personaggi come Frodo, Sam e Gollum, Idea Regalo Uomo, Donna e Fan Adulti 10333

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Si va nello spazio con il set del sistema di lancio NASA Artemis. Bellissimo da esporre, con il suo modulo Orion è in offerta su Amazon.

LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341

LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341

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Cambiamo decisamente genere con la BMW M4 GT3 EVO in promozione a Prime Day. È la riproduzione a mattoncini dell’auto da corsa con motore V6, sterzo e porte apribili.

LEGO Technic Auto da Corsa BMW M4 GT3 EVO Giocattolo - Kit di Modellismo con Macchina con Motore V6, Sterzo e Porte Apribili - Regalo da Gamer per Ragazzi da 11 Anni Appassionati di Motorsport - 42226

LEGO Technic Auto da Corsa BMW M4 GT3 EVO Giocattolo – Kit di Modellismo con Macchina con Motore V6, Sterzo e Porte Apribili – Regalo da Gamer per Ragazzi da 11 Anni Appassionati di Motorsport – 42226

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Giradischi, radio o microfono? Con questo set 3-in-1 protagonista di un’offerta dedicata li puoi creare tutti.

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LEGO Creator 3in1 Record Player with Flowers Building Toy - Rebuilds Into a Radio Model or Microphone - Music Toys for 8+ Year Old Girls & Boys - Creative Gift Idea - 31172

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Un altro gioiellino è il pianoforte a coda, una riproduzione da 3.662 pezzi che si farà ammirare. Occhio alla promo in corso, farà gola a molti.

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LEGO Ideas Pianoforte a Coda, Set per Adulti, Regalo Espositivo da Collezione con Tastiera Apribile, Motore e Componenti Powered Up Technic con Alimentazione, 21323

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Tra i più cercati c’è l’aereo passeggeri della lnea City. Include ben 9 minifigure ed è in vendita con un’offerta molto conveniente.

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LEGO 60367 City Aereo Passeggeri, Grande Modellino di Aeroplano Giocattolo da Costruire con 9 Minifigure e Veicoli dell'Aeroporto: Autobus, Trattore Aeroportuale, Camion del Catering e Furgone Bagagli

LEGO 60367 City Aereo Passeggeri, Grande Modellino di Aeroplano Giocattolo da Costruire con 9 Minifigure e Veicoli dell’Aeroporto: Autobus, Trattore Aeroportuale, Camion del Catering e Furgone Bagagli

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Infine, un set vecchio stile, per dare libero sfogo alla creatività. È la scatola della felicità con 680 pezzi colorati, in sconto per il Prime Day.

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LEGO Classic Scatola della Felicità Creativa, Set di Costruzioni con 680 Mattoncini Colorati, Giochi Creativi e di Fantasia per Bambini e Bambine da 5 Anni in su, Idea Regalo di Compleanno 11042

LEGO Classic Scatola della Felicità Creativa, Set di Costruzioni con 680 Mattoncini Colorati, Giochi Creativi e di Fantasia per Bambini e Bambine da 5 Anni in su, Idea Regalo di Compleanno 11042

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Inizia subito i 30 giorni gratis dell’abbonamento Prime. Oltre a poter partecipare all’evento Prime Day avrai accesso a una gamma di vantaggi che includono le spedizioni a costo zero e lo streaming su Prime Video.

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Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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