Echo Auto: Alexa sempre con te a meno di 40€ (sconto del 43%)

Immagina di portare Alexa e le sue funzionalità anche in auto grazie ad Echo Auto di seconda generazione, un dispositivo che si collega direttamente alla tua vettura e ti permette di accedere ai comandi vocali e a tutte le funzioni del famoso assistente. Puoi acquistarlo oggi in sconto a soli 39,99 euro su Amazon invece di 69,99.

Echo Auto: a cosa può servire?

Echo Auto è progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere, permettendoti di riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e molto altro senza distogliere l’attenzione dalla guida. Ideale dunque per veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato.

Del resto, grazie al suo design sottile, puoi installarlo facilmente senza creare ingombri. I 5 microfoni integrati garantiscono che Alexa ti ascolti chiaramente, anche in presenza di musica, aria condizionata o rumori del traffico. Inoltre, il dispositivo include un caricatore rapido per auto, così puoi ricaricare il tuo telefono mentre sei in viaggio.

Echo Auto ti permetterà di avere la tua musica preferita sempre a portata di voce avendo la possibilità di chiedere di riprodurre playlist da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e molti altri, oppure di sintonizzarsi sulle tue stazioni radio preferite.

Inoltre, è molto utile per effettuare chiamate usando la tua voce, chiamare con Drop In su un dispositivo Echo compatibile a casa, o trasmettere annunci in famiglia, tutto senza mai staccare le mani dal volante.

Un dispositivo completo a 360 gradi che funziona direttamente in auto e si interfaccia a tutto il tuo sistema di dispositivi Alexa, se ne dovessi avere qualcuno in casa o in ufficio. Acquistalo adesso in sconto a soli 39,99 euro.