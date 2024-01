Echo Dot 5 al 40% in meno su Amazon: potenzia la casa intelligente e risparmia!

Contemporaneamente alla offerta Amazon su OnePlus Nord CE 3 Lite sullo stesso sito puoi accedere ad altri affari irresistibili nella categoria tecnologia. In particolare, ora potrai trovare una promozione molto interessante su Echo Dot di quinta generazione, scontato del 40% e pronto ad arrivare a casa tua per permetterti di abbracciare – o potenziare – l’impianto di domotica!

Echo Dot 5 in offerta su Amazon: le caratteristiche

Il dispositivo Echo Dot di quinta generazione è un ottimo altoparlante che ti permette di ascoltare video, musica e chiamate con voci nitide, bassi profondi e un suono generalmente più ricco e avvolgente. Basta poi collegare il tuo account Spotify, Apple Music o di altri servizi musicali tramite le app integrate al dispositivo e controllabili via app Amazon Alexa per ascoltare brani musicali, audiolibri e podcast in tutta la casa!

Per farlo bastano anche comandi vocali, supportati da Alexa assieme a richieste per le previsioni del tempo, barzellette e altre funzionalità molto utili. Se non vuoi farti ascoltare, poi, Echo Dot è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Lato domotica, invece, la casa intelligente può essere controllata sempre con la voce e con le routine per sensori di temperatura, luci e molto altro.

Quanto costa? 39 euro al posto di 64,99 euro, con consegna gratuita in un giorno per i clienti Prime e pagamento rateale effettuabile in 5 mesi senza interessi secondo piano Amazon.

