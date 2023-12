Echo Dot con Alexa a -62%: lo sconto è LIVE su Amazon

Uno dei dispositivi di punta del catalogo Amazon, Echo Dot con Alexa, oggi è in sconto del 62% rispetto al prezzo di listino. Si tratta dello smart speaker di quinta generazione, dotato di un ottimo comparto audio, utile sia per ascoltare la musica in streaming e i podcast che per interagire con le skill dell’assistente virtuale. Torna utile, ad esempio, per creare una lista della spesa, per impostare un timer o per controllare i dispositivi presenti nella smart home.

Lo sconto del 62% su Echo Dot con Alexa

Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, è caratterizzato dall’iconico design sferico della linea. Integra inoltre un sensore di temperatura così da poter agire direttamente sugli impianti domestici, nel nome del risparmio energetico. La superficie nasconde un’area touch per mettere in pausa un brano o terminare una chiamata semplicemente toccandola con un dito (lo stesso vale port posticipare la sveglia al mattino). Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 24,99 euro invece di 64,99 euro, Echo Dot è un affare da cogliere al volo e un’ottima idea regalo in vista del Natale. Chi lo vuol mettere sotto l’albero può contare sulla possibilità di effettuare un eventuale reso gratuito con tutta calma, entro il 31 gennaio 2024. Ancora, lo sconto del 62% è applicato in automatico, non serve attivare coupon né inserire codici promozionali.

Si può scegliere fra tre colorazioni della finitura: Bianco ghiaccio, Antracite e Blu notte. È venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna a costo zero direttamente a casa in pochi giorni per chi effettua subito l’ordine. Oltre 20.000 recensioni positive pubblicate da chi lo ha già messo alla prova lo promuovono con un voto medio pari a 4,7/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.