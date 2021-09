Echo Dot: ancora più economico con le offerte di settembre Amazon

Echo Dot di terza generazione torna disponibile su Amazon, in particolar modo il ribasso del 56% ti permette di pagarlo solamente €21,99. Con le spedizioni Prime e lo ricevi in appena un giorno a casa e se non sei soddisfatto hai 30 giorni per restituirlo e ottenere un rimborso.

Il tuo assistente vocale numero uno: Echo Dot di terza generazione

Echo Dot di terza generazione è uno dei due dispositivi più piccoli di casa Amazon. Nonostante le sue dimensioni, ti permette di accedere a tutte le funzioni di Amazon Alexa con una spesa veramente bassa. In più la posizione veramente dove vuoi all'interno di casa tua così da non avere posizioni legate alle dimensioni. Disponibile in colorazione antracite, lo metterai fin dal primo secondo.

Grazie alla sua cassa integrata puoi utilizzarlo da solo per fare tutto ciò che più ami. Se però vuoi una qualità audio sopra le righe, ti suggerisco gli abbinarlo a un impianto stereo esterno.

Con un solo comando vocale puoi chiedere ad Amazon Alexa di riprodurre la tua musica preferita, raccontarti un audiolibro, ricevere informazioni su determinati argomenti e molto altro ancora. Sei in casa, infatti, possiedi dei dispositivi intelligenti compatibili li puoi gestire senza difficoltà. Se poi sei un tipo che ama scoprire nuove cose, non perdere l'occasione di scaricare installare le skill ossia delle funzioni aggiuntive che personalizzano il tuo assistente.

Se non vedi l'ora di richiamare l'attenzione di Alexa così come sempre visto fare, acquista subito Echo Dot di terza generazione su Amazon a soli €21,99. Lo ordini e lo ricevi a casa tua in appena un giorno lavorativo se possiedi un abbonamento Prime. Ti ricordo che questo dispositivo può essere inviato soltanto sul territorio italiano è presso Città del Vaticano.