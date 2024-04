I migliori software AI di progettazione d'interni del 2024

L’acquisto di una casa e, in alcuni casi, la sua ristrutturazione, può sembrare un incubo. Questo vale per qualsiasi spazio che necessita di un intervento, sia esso un ufficio, un magazzino o uno studio. Tuttavia, l’intelligenza artificiale si offre come un valido supporto per tutti, compresi i professionisti. Gli strumenti per la progettazione degli interni basati sull’intelligenza artificiale permettono non solo di vedere le idee prendere forma in progetti concreti, ma sono anche un mezzo utile per trovare ispirazione per rinnovare l’immagine degli ambienti, che sia per la propria casa o per qualsiasi altro ambiente. A tale scopo, ecco alcuni dei migliori software AI di progettazione d’interni.

REimmagine: l’AI per creare nuovi spazi

Quando si è di fronte alla progettazione degli spazi di un nuovo ambiente, che sia una stanza o un’intera casa, il processo può risultare molto complesso e spesso molto costoso. In particolare, se per ottenere spunti e idee non si vuole ricorrere alle vie più classiche, come chiamare un professionista del settore, può essere di notevole aiuto utilizzare strumenti all’avanguardia con funzionalità AI. Uno di questi è REimagineHome, una piattaforma di interior design basata sull’intelligenza artificiale, facile da usare, che può dare vita a un nuovo progetto per la propria casa o per qualsiasi altro ambiente.

Questo strumento mette a disposizione una serie di funzionalità interessanti, come l’allestimento virtuale, il rimodellamento, l’abbellimento, la visione di modifiche alle pareti o ai soffitti e molte altre variabili. Per usufruire di tutto questo, è necessario registrarsi alla piattaforma, senza l’obbligo di inserire nessun tipo di carta di pagamento. Successivamente, si può trarre vantaggio dalle funzionalità AI della piattaforma, caricando semplicemente un’immagine e lasciando che l’AI svolga il resto del lavoro. Nell’effettivo, le funzionalità sono davvero numerose e di certo la generazione automatica è solo l’inizio. Infatti, è possibile rimuovere delle parti dell’ambiente, mascherare oggetti e molto altro ancora, il tutto con la velocità della generazione dell’intelligenza artificiale.

Reimagine, ideale anche solo per ottenere nuove idee, è accessibile gratuitamente. Tuttavia, per un progetto davvero entusiasmante e completo, è possibile scegliere tra i diversi abbonamenti presenti sul sito. Sicuramente, per ottenere spunti e idee e un progetto in poco tempo, è uno strumento ideale, soprattutto perché velocizza la realizzazione di uno spazio che nella maggior parte dei casi richiede sicuramente più tempo e conoscenze tecniche specifiche. Inoltre, si tratta di un software progettato per i professionisti del settore, come gli agenti immobiliari e i designer di interni, questo dimostra la sua estrema qualità, rendendolo un supporto ideale per tutti.

Interior AI Designer: il supporto AI per la progettazione

Per continuare, un altro strumento AI dedicato alla progettazione degli spazi è l’Interior AI Designer di ZMO.AI. Lo strumento è in grado di generare un progetto che dà una nuova immagine agli spazi interni in modo creativo e preciso. Anche in questo caso, Interior AI Designer, aperto a tutti compresi i professionisti, permette di sfruttare diverse funzionalità AI veloci e pratiche. Tra le prime caratteristiche, si trova quella di dare un nuovo design a una stanza semplicemente caricando alcune foto e scegliendo lo stile interessato, l’AI in un attimo crea il progetto.

Il tutto in un tempo incredibilmente breve, ma non è finita qui, lo strumento permette anche una modifica successiva per personalizzare il progetto a seconda dello stile o altre preferenze. Anche in questo caso è necessario registrarsi, anche con il proprio account Google, dopodiché non resta che creare. In questo caso, però, i piani presenti a pagamento si basano su dei crediti che variano a seconda di ciò che si intende ottenere. Nella versione base, quindi senza nessun tipo di abbonamento, è possibile ottenere 30 crediti giornalieri, dopodiché è possibile procedere con l’acquisto di crediti extra.

RoomsGPT.io: il tuo progetto in un click

Un altro strumento di interior design basato sull’AI è RoomGPT.io, che permette la progettazione di una stanza con un solo click. Nello specifico, si tratta di uno strumento completo che offre molteplici opzioni di design. Per testare RoomGPT è necessario caricare una foto di una stanza e personalizzarla in base allo stile, ai gusti e alle esigenze, come i colori, l’aggiunta o la rimozione di mobili e la sperimentazione di diverse opzioni di illuminazione.

Tutto questo permette di ottenere un progetto, generato dall’intelligenza artificiale, specifico e in linea con ciò che si intende ottenere, sicuramente un ottimo punto di partenza per capire come dare una nuova immagine a una stanza. Un’altra funzione molto utile di RoomGPT.io è che non genera una sola prova ma produce più opzioni di layout per le stanze, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare lo spazio e offrire diverse idee di disposizione che ottimizzano funzionalità ed estetica. Anche in questo caso, è sicuramente l’alleato numero uno per ridurre i tempi e ottenere risultati sorprendenti. È presente una prova gratuita e diversi piani a pagamento.

Fotor AI Interior Designer: dall’idea al progetto con l’AI

Fotor AI Interior Design è uno strumento versatile di design d’interni basato sull’intelligenza artificiale, progettato principalmente per semplificare il processo di progettazione degli interni. Infatti, consente agli utenti di generare e visualizzare facilmente immagini di decorazioni 3D per le loro case in modo semplice e intuitivo.

Tra le sue caratteristiche principali, è possibile trovare funzioni che vanno dall’inpainting AI alla generazione rapida di progetti di case. Il tutto non solo online, ma anche comodamente dal proprio smartphone con l’applicazione ufficiale. L’applicazione permette di non perdere nessun momento per creare e progettare il proprio spazio e trovare il design giusto per la propria stanza tra vari stili presenti. Inoltre, Fotor AI Interior Designer è lo strumento ideale, da provare, perché offre una prova gratuita sempre disponibile. Tuttavia, sono presenti una varietà di piani per accedere alle funzionalità extra ed eliminare i limiti nella generazione dei progetti.