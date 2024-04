Le migliori app per la progettazione di interni basati sull'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale ha aperto nuove opportunità non solo per gli esperti di un settore, ma anche per i principianti, grazie alla vasta gamma di applicazioni e strumenti disponibili online, molti dei quali sono gratuiti. L’AI è in grado di accelerare azioni e processi che spesso si rivelano lunghi e costosi, come l’arredamento di una casa o la gestione degli spazi di una stanza. Perché, l’intelligenza artificiale non è solo un potente strumento che genera immagini straordinarie e originali, ma rappresenta anche un metodo per avvicinarsi a settori come l’arredamento d’interni. Più nello specifico, sono presenti dei strumenti che danno vita a nuovi progetti molto utili, sia che si stia ristrutturando una casa o che si stia immaginando una stanza con un aspetto diverso. Ecco, quindi, una selezione delle migliori applicazioni basate sull’AI per realizzare progetti di interior design. Questi strumenti possono trasformare una semplice idea in realtà, rendendo l’arredamento d’interni un’esperienza più accessibile e gratificante.

Homestyler: l’AI per la progettazione degli interni

Il supporto di un professionista è insostituibile, specialmente quando si tratta di progettazione d’interni, dove l’attenzione ai dettagli e una conoscenza specifica del settore sono essenziali. Tuttavia, può capitare di avere una semplice curiosità e non risulta necessario richiedere la progettazione di una stanza o il supporto nell’arredamento interno a un professionista del settore. In questi casi, gli strumenti di intelligenza artificiale per la progettazione d’interni sono l’ideale, poiché in poco tempo forniscono un’idea reale di ciò che è possibile fare in un ambiente, o almeno soddisfano qualsiasi tipo di curiosità.

Proprio a questo scopo, sia gratuitamente che ampliando le funzionalità con un abbonamento, è possibile iniziare a utilizzare Homestyler, uno strumento completo che ha integrato diverse funzioni di intelligenza artificiale. Sfruttando le funzioni AI, si possono ottenere dei spunti reali per dare un tocco diverso a una stanza. Basta semplicemente caricare una foto, selezionare lo stile e attendere la generazione Questo strumento è particolarmente utile per creare progetti alternativi di uno spazio, senza la necessità di avere conoscenze di interior design. Tuttavia, come per altri strumenti, può capitare di dover sfruttare inizialmente una prova gratuita che ha dei limiti. Anche in questo caso, Homestyler offre un piano limitato senza alcun tipo di pagamento, che però in caso di necessità può essere ampliato con i diversi abbonamenti disponibili. Homestyler è disponibile sia sul sito web che come app per Android e iOS.

Remodel AI: l’app AI per una casa perfetta

Remodel AI si presenta come un’app comoda e pratica per iOS e Android che permette di pianificare gli spazi di una stanza e, oltre agli interni, permette anche di gestire gli esterni. L’integrazione di funzioni AI permette, anche in questo caso, di velocizzare i progetti della propria casa o del proprio studio in pochi e rapidi passaggi. Ma soprattutto, permette di sfruttare funzionalità come Interior Remodel, Interior Editor, New Flooring, Object Reskin e Paint Explorer, tutte basate sull’intelligenza artificiale.

Per utilizzare Remodel AI è necessario scaricare l’app e poi caricare o scattare una foto dello spazio in questione, l’AI in pochi secondi genererà dei risultati in base alle richieste, che comprendono lo stile di design. L’applicazione permette di generare 8 generazioni, con filigrane, dopodiché è necessario procedere attivando l’abbonamento Pro a pagamento.

REimagineHome per un allestimento virtuale

REimagineHome è uno strumento di intelligenza artificiale per la progettazione degli spazi, accessibile direttamente dal web. Si presenta come una piattaforma completa che offre allestimento virtuale, riordino dello spazio, ristrutturazione virtuale e funzionalità di progettazione di cucine e bagni, tutte basate sull’intelligenza artificiale. Inoltre, è possibile sfruttare funzionalità aggiuntive per il design esterno.

Per testare tutte queste funzionalità, è possibile accedere a una prova gratuita di 7 giorni con un limite di 30 rendering gratuiti. Infine, per sbloccare la generazione di altri progetti, è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento

AI Room Planner: cambiare stile in un click

La modifica delle stanze di una casa o di uno studio è un’attività che spesso si svolge più nell’immaginazione che nella realtà. Soprattutto perché, nonostante un’attenta ricerca su come sfruttare gli spazi, il risultato finale non sempre soddisfa le aspettative.

Tuttavia, non sempre vi è il tempo o la volontà di chiamare un professionista per risolvere la situazione. In tali casi, l’intelligenza artificiale rappresenta un supporto ideale, in quanto può fornire lo stimolo necessario per perfezionare una stanza e aderire a uno stile specifico. L’applicazione AI Room Planner è lo strumento adatto per queste situazioni. Pur essendo molto semplice, è ideale per fornire in breve tempo idee su come gestire al meglio uno spazio. Per questo motivo, si posiziona al primo posto come applicazione di intelligenza artificiale per trovare rapidamente idee su come migliorare il design degli interni di una stanza. Inoltre, AI Room Planner è un’applicazione gratuita che consente generazioni illimitate.

Visualize AI: lo strumento AI per tutti

Visualize AI si presenta come uno strumento di progettazione basato sull’intelligenza artificiale, ideale per interior designer, architetti e designer di prodotto. Questo strumento supporta la generazione di rendering di progettazione a partire da schizzi, planimetrie, prospetti e foto, senza l’aggiunta di filigrane.

Inoltre, sono presenti diverse funzioni di intelligenza artificiale che facilitano l’ottenimento di nuove idee per uno spazio, semplicemente caricando una foto e attendendo che l’intelligenza artificiale faccia il resto. La generazione varia in base allo stile inserito, ciò può avvenire specificamente grazie allo strumento Ask AI di Visualize AI.

SofaBrain: l’applicazione completa per la progettazione AI

Sebbene l’intelligenza artificiale sia certamente un mezzo che accelera notevolmente alcune attività, in alcuni casi come i strumenti di interior design possono presentarsi delle mancanze o problemi nella generazione. Per evitare questo, è disponibile un’applicazione ancora più completa, SofaBrain, che offre funzionalità interessanti che mancano in altri strumenti di interior design. Tra queste, il suo editor avanzato consente di aggiungere miglioramenti personalizzati a parti specifiche di uno spazio, con l’aggiunta di dettagli come una parete dipinta, l’aggiunta di finestre, piante o qualsiasi altra cosa.

Più nel dettaglio, Style Mix consente di dare nuova vita a uno spazio caricando un’immagine degli interni attuali e immagini dello stile di interior design preferito. Questo permette all’intelligenza artificiale di creare qualcosa di unico e generare rendering unendo le due immagini. SofaBrain presenta un piano gratuito, ma non è possibile procedere con il download di rendering generati. Per sfruttare appieno tutte le funzionalità, sono disponibili diversi piani che variano di prezzo a seconda del numero di generazioni desiderate.

Room AI: rimodulare gli spazi con l’intelligenza artificiale

Room AI è un altro strumento di intelligenza artificiale per la progettazione degli spazi. Room AI consente di caricare le immagini di riferimento di uno spazio, dopodiché scegliere le tavolozze di colori preferite per l’output, selezionare i materiali che si desidera visualizzare e aggiungere suggerimenti negativi per gli oggetti da escludere.

Inoltre, è possibile accompagnare l’immagine inserita con un messaggio di testo, permettendo di porre richieste specifiche all’intelligenza artificiale e ottenere un output davvero unico, ideale per trovare nuove idee per i propri spazi. Come benvenuto, Room AI offre 10 generazioni gratuite al momento dell’iscrizione.

RoomGPT: la generazione di rendering AI

Infine, RoomGPT consente di caricare immagini dei propri design d’interni e procedere poi con la generazione di rendering di design alternativi per lo spazio in questione.

Più nello specifico, la generazione avviene scegliendo diversi temi per ottenere una generazione dell’output in linea con il tipo di richiesta. Questo permette di avere in breve tempo un progetto che aiuta a immaginare uno spazio o anche un cambio di stile, il tutto in modo gratuito, almeno inizialmente. RoomGPT offre tre generazioni gratuite, dopodiché è necessario passare a un piano a pagamento.