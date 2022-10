Echo Dot: risparmi 32 euro, così è un regalo

Non c’è bisogno di aspettare il Black Friday e nemmeno l’evento Offerte Esclusive Prime (11-12 ottobre) per trovare ottimi sconti su Amazon: qui è dove segnaliamo quello che oggi permette di acquistare un Echo Dot di terza generazione con una spesa davvero stracciata. Lo smart speaker è in sconto del 64%: risparmi 32 euro sul prezzo di listino.

Super sconto Amazon: Echo Dot e i suoi bundle

Basato sull’intelligenza artificiale di Alexa, può essere posizionato in una qualsiasi stanza della casa per controllare la riproduzione dei contenuti multimediali, i dispositivi della Internet of Things o per cercare informazioni online semplicemente interagendo con la propria voce. Si tratta della versione con finitura in tessuto color antracite. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smart speaker Echo Dot di Amazon con Alexa al prezzo finale di soli 17,99 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.

Volendo allestire o completare la propria smart home è inoltre possibile approfittare della promozione che consente di ottenere anche una presa intelligente Meross Smart Plug o la lampadina Philips Hue White aggiungendo solo 5 euro.

