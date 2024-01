Echo Pop: l'altoparlante bluetooth con Alexa è in MEGA SCONTO (-40%)

Il 40% di sconto offerto da Amazon è una strepitosa occasione per portarti a casa Echo Pop, l’ultimo altoparlante intelligente e bluetooth con Alexa caratterizzato da un design iconico e diverso da tutti gli altri prodotti della compagnia. Il prezzo, per intenderci, è di soli 32,99 euro contro i 54,99 originali. Un gran risparmio da non perdere.

Cosa puoi fare con Echo Pop, l’altoparlante con Alexa?

Echo Pop è stato pensato per integrarsi ovunque ed è però abbastanza potente da catturare l’attenzione. Tramite i comandi vocali Alexa puoi chiederle di riprodurre la tua musica preferita, audiolibri o podcast dai servizi più popolari come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri. Puoi anche collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

Inoltre, se possiedi dei dispositivi compatibili, come lampadine o termostati, puoi utilizzare la tua voce o l’app Alexa per portare un tocco di automazione e comodità alla tua vita quotidiana. Oltre a questo, puoi chiedere di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le ultime notizie, organizzare gli acquisti o persino effettuare chiamate senza sollevare un dito.

Insomma, un compagno versatile che ti aiuterà in ogni momento della tua giornata e che sarà anche un’ottima compagnia con la sua musica. Puoi acquistarlo ora in offerta su Amazon a soli 32,99 euro.

