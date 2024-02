Echo Pop in offerta a soli 29€: Alexa si fa mini

Segnaliamo volentieri su queste pagine la grande occasione di oggi relativa all’offerta di Amazon che taglia il prezzo di Echo Pop, l’ultimo modello di smart speaker con Alexa lanciato lo scorso anno. È in forte sconto, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Devi solo scegliere la colorazione che preferisci da mettere in salotto, in camera da letto o persino in bagno.

Amazon ha tagliato il prezzo di Echo Pop con Alexa

Si tratta di un altoparlante a diffusione anteriore da 1,95 pollici, caratterizzato da un design che richiama alla mente una semisfera e dimensioni compatte (solo 99x83x91 millimetri, 196 grammi di peso), adatto dunque a ogni stanza della casa, anche quelle più piccole. È dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth Low Energy, così da risultare perfetto per l’ascolto della musica in streaming e dei podcast, ma anche per controllare le apparecchiature della smart home: dagli impianti di illuminazione alla videosorveglianza per fare due esempi. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

La promozione di oggi propone Echo Pop al prezzo finale di soli 29,99 euro invece di 54,99 euro come da listino. C’è dunque uno sconto di 25 euro applicato in automatico da Amazon, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Bianco ghiaccio, Antracite, Lavanda e Verde petrolio per quella che si adatta meglio allo stile della propria casa. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

Se si è in possesso di un abbonamento Prime attivo e si effettua subito l’ordine si è certi di poter ricevere lo smart speaker direttamente a casa già entro domani, con la spedizione gratuita gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.

