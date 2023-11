Echo Pop in regalo con lo spazzolino elettrico Oral-B

Con il Natale ormai alle porte, perché non pensare a un regalo hi-tech utile da mettere sotto l’albero? La segnalazione a tema di oggi è quella che punta in direzione dell’offerta di Amazon sul bundle che unisce lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 e lo smart speaker Echo Pop, new entry nel catalogo di quelli potenziati dall’intelligenza artificiale di Alexa. Sono proposti insieme, con uno sconto interessante, disponibilità immediata e spedizione gratuita.

L’offerta di Amazon su Oral-B iO6 ed Echo Pop

Sono cinque le modalità di spazzolamento preimpostate su Oral-B iO6, da selezionare di volta in volta, in base alle specifiche esigenze di ognuno, attraverso il display interattivo. In dotazione un’IA capace di fornire consigli utili per raggiungere ogni angolo della bocca, per una pulizia profonda e precisa, da ottenere anche grazie all’impiego di un’esclusiva testina rotonda che produce micro-vibrazioni. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

L’altoparlante con Alexa non ha certo bisogno di presentazioni. Progettato per adattarsi al meglio alle stanze più piccole della casa, è caratterizzato da un design compatto e da un profilo che richiama alla mente quello di una semisfera. Nonostante le dimensioni, la qualità del comparto audio è senza compromessi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

L’offerta in corso permette di acquistare lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 in bundle con lo smart speaker Echo Pop, al prezzo finale di 266,99 euro invece di 304,98 euro come da listino. Lo sconto di 37,99 euro (-12%) è applicato in automatico, senza necessità di attivare coupon o inserire codici promozionali.

Inclusa anche una confezione di dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico. È venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: se effettui subito l’ordine, sei certo di riceverlo già entro domani. Se è un regalo di Natale, nessun problema: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024 per l’eventuale reso senza spese.