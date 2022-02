Echo Show 15 con Alexa arriva oggi in Italia

Il nuovo smart display di Amazon è finalmente disponibile in Italia. A partire da oggi, Echo Show 15 può essere acquistato sull’e-commerce con spedizione immediata e gratuita. Sono due le versioni proposte, una con il solo dispositivo e l’altra con supporto inclinabile per posizionarlo su qualsiasi superficie, dalla scrivania al mobile in salotto.

Il nuovo Echo Show 15 è disponibile!

Alla base di ogni funzionalità c’è ovviamente l’intelligenza artificiale di Alexa. L’assistente è pronta ad ascoltare ed eseguire comandi vocali per prendere appunti, compilare la lista della spesa, fissare un appuntamento, trovare informazioni online o riprodurre contenuti multimediali. L’ampio schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, mostra un’interfaccia ottimizzata per organizzare al meglio ogni elemento. C’è posto per ricette e previsioni meteo, fino ai post-it da lasciare per gli altri membri della famiglia. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

A gestire ogni operazioni è il processore AZ2 Neural Edge con motore di inferenza di apprendimento automatico (ML) e architettura quad-core scalabile. Da citare anche Visual ID che permette ad Alexa di riconoscere chi si trova davanti al pannello, personalizzando i dati visualizzati. Come si può leggere nella descrizione completa, la videocamera e il microfono presenti possono tornare utili anche per chiamate e videochiamate. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del rispetto della privacy, con la possibilità di coprirli e disattivarli per stare tranquilli.

Chi lo desidera, può immediatamente acquistare il nuovo Echo Show 15 di Amazon al prezzo fi 249,99 euro. Diventerà un vero e proprio centro di controllo per la smart home e per l’intrattenimento multimediale, sia che lo si voglia montare a parete sia che si preferisca appoggiarlo su una qualsiasi superficie.

Per tenerlo sul tavolo o su un mobile è possibile scegliere la versione che include il supporto inclinabile (fino a 27 gradi in verticale e fino a 30 gradi in orizzontale), proposta da Amazon al prezzo di 279,98 euro. Lo smart display con Alexa più grande di sempre fa il suo debutto oggi in Italia: gli interessati non perdano tempo, le richieste potrebbero esaurire in fretta le unità disponibili nei magazzini costringendo a lunghe attese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.