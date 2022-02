Portatile Teclast: oggi lo sconto raddoppia

Con il suo profilo sottile, Teclast F15 Plus 2 è un computer portatile che racchiude un buon comparto hardware all’interno di un telaio elegante. Oggi merita di essere segnalato su queste pagine per il doppio sconto su Amazon: alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge un coupon promozionale da 80 euro.

Teclast F15 Plus 2: oggi la grande occasione

Diamo uno sguardo a quelle che sono le specifiche tecniche che rendono il laptop adatto allo studio e alla produttività di base: ampio schermo con diagonale 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), CPU Intel Gemini Lake N4120 con GPU Intel UHD Graphics 600 affiancato da 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per lo storage, lettore microSD, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, jack audio, webcam con microfono integrato, altoparlanti, tastiera full size, touchpad di grandi dimensioni e autonomia elevata. L’elenco completo nella descrizione su Amazon.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 (licenza ufficiale Microsoft), ma è possibile fin da subito scaricare e installare l’aggiornamento al nuovo Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva. Consultare la scheda del prodotto per tutti i dettagli e altre immagini.

Il prezzo di listino del laptop Teclast F15 Plus 2 è 419,99 euro. Con lo sconto applicato in automatico da Amazon scende a 399,99 euro, ma attivando il coupon promozionale lo paghi solo 319,99 euro. Davvero un’ottima occasione, considerando anche la spedizione gratuita e immediata: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.(

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.