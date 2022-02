Un MOSTRO in formato Mini PC: EliteMini HX90 a -172€

L’aspetto compatto non deve ingannare: MinisForum EliteMini HX90 è un concentrato di forza bruta e prestazioni. Il Mini PC, adatto a sopportare anche i carichi di lavoro più pesanti (produttività e gaming) grazie a un comparto hardware da top di gamma, è acquistabile oggi in forte sconto grazie all’offerta lampo proposta oggi da Amazon.

MinisForum EliteMini HX90: non chiamatelo Mini

Curiosi di sapere cosa lo rende un mostro di potenza? Non bisogna far altro che dare uno sguardo alla scheda del prodotto. Tra le specifiche tecniche trovano posto il processore AMD Ryzen 9 5900HX affiancato da scheda grafica Radeon RX Vega 8, 32 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati. All’elenco si aggiungono WiFi 6, Bluetooth 5.1, il supporto alla connessione simultanea di quattro monitor in 4K e una gamma completa di porte per la connettività.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft e possibilità di effettuare l’aggiornamento al nuovo Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di allungare le mani su MinisForum EliteMini HX90 al prezzo finale di 977,49 euro invece di 1.149,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e procedere all’acquisto del Mini PC non appena possibile: rimarrà valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

