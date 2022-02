Decoder TV: il più venduto a PREZZO STRACCIATO

Non a caso, TELE System TS6105 è il decoder TV più venduto della categoria sull’e-commerce: offre una serie di caratteristiche che lo rendono utile non solo per ricevere tutti i canali del nuovo digitale terrestre, ma che si spingono ben oltre. Oggi è possibile acquistarlo approfittando di un forte sconto su Amazon.

TELE System TS6105: molto più di un decoder (sconto)

Come si legge nella descrizione completa, garantisce il pieno supporto alle tecnologie e agli standard più recenti come DVB-T/T2 HD, MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10 e alle risoluzioni 576i/p, 720p, 10801i/p. Non manca poi la compatibilità con Dolby Audio. Ancora, inserendo una pendrive o un disco fisso esterno nella porta USB diventa un media player per la riproduzione dei contenuti multimediali. Qui sotto il suo design, semplice, elegante e minimalista.

L’utilizzo è semplice a alla portata di tutti, grazie al suo menu intuitivo e alla funzione Autoscan che trova in modo del tutto automatico i nuovi canali, ordinandoli poi in modo intelligente. A questo si aggiungono la guida elettronica ai programmi, il televideo, i sottotitoli, il timer, il time shifting e la possibilità di ottenere aggiornamenti software. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, il decoder TELE System TS6105 per il nuovo digitale terrestre può essere acquistato al prezzo finale di soli 23,90 euro grazie all’offerta Amazon di oggi. Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri ora, domani sarà collegato alla tua TV.

