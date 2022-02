Design da urlo: questo laptop in SUPER SCONTO

È un design che non passa certo inosservato quello di Daysky M11, un computer portatile che può vantare alcune caratteristiche avanzate utili per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento. Prima di passarle in rassegna, segnaliamo subito agli interessati che oggi si trova in forte sconto su Amazon.

Daysky M11: specifiche tecniche e prezzo (in sconto)

Diamo uno guardo alle specifiche tecniche di questo laptop degno di nota: processore Intel Celeron N5095, CPU Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM DDR4 a doppio canale, SSD da 256 o 512 GB per l’archiviazione dei dati, lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera retroilluminata, ampio touchpad e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. C’è la possibilità di scegliere tra due colorazioni che esaltano le linee della scocca: Rosso e Argento.

Chi desidera approfittare del forte sconto proposto oggi da Amazon su Daysky M11 può farlo optando per una delle configurazioni disponibili che riportiamo di seguito, la spedizione è gratuita:

