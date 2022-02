Mini PC, Intel Core e Windows 11: potente, in sconto

Con caratteristiche che lo rendono idealo per il lavoro quotidiano da casa o in ufficio, MinisForum Deskmini U820 è un Mini PC che nulla ha da invidiare ai computer desktop tradizionali ben più ingombranti. Oggi può essere tuo approfittando del forte sconto su Amazon. Un’ottima occasione per rinnovare la propria postazione da dedicare alla produttività.

MinisForum Deskmini U820: il Mini PC per lavorare

Curiosi di sapere cosa si nasconde all’interno del piccolo case? Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5-8279U, GPU Intel Iris Plus 655, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile tramite slot per HDD o SSD da 2,5 pollici), uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea a tre monitor (sfruttando anche USB Type-C) e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, due Type-C, doppio slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Le recensioni pubblicate nella scheda del prodotto da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un rating complessivo pari a 4,5/5 stelle. È pronto per l’aggiornamento gratuito a Windows 11, nonostante all’acquisto sia fornito con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato (licenza ufficiale Microsoft).

In questo momento hai la possibilità di far tuo MinisForum Deskmini U820 al prezzo finale di 458,99 euro invece di 549,99 euro come da listino, approfittando del forte sconto proposto da Amazon. La disponibilità del Mini PC è immediata, così come la spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.

