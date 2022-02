Portatile Teclast con Windows 11 in SUPER OFFERTA

Quanto costa un nuovo computer portatile? Poco, se si ha la pazienza di cercare le migliori offerte online. Lo abbiamo fatto per te, segnalandoti oggi il modello Teclast F7 Plus 3 acquistabile su Amazon approfittando di un coupon sconto da 70 euro. Basta un click.

Teclast F7 Plus 3 è pronto per Windows 11 (e in sconto)

Queste le caratteristiche e le specifiche tecniche che lo rendono adatto a navigazione, intrattenimento, studio e produttività di base: display da 14 pollici con risoluzione Full HD, CPU Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, WiFi dual band, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Il tutto racchiuso in un elegante telaio realizzato in metallo, progettato per resistere nel tempo. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, il laptop è pronto per l’aggiornamento gratuito a Windows 11. Il sistema operativo preinstallato all’acquisto è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft.

Oggi, su Amazon, Teclast F7 Plus 3 è in offerta al prezzo finale di soli 329 euro invece di 399 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Un’ottima occasione per chi cerca un nuovo portatile, ma non vuole spendere troppo.

