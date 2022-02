Il monitor Smart di Samsung al PREZZO MINIMO

Non chiamatelo schermo: Samsung Smart Monitor M5 è molto di più. Alle caratteristiche classiche di un display aggiunge funzionalità avanzate utili sia per l’intrattenimento multimediale sia per la produttività. Iniziamo col dire che oggi si trova al prezzo minimo storico su Amazon.

Samsung Smart Monitor M5: PREZZACCIO AMAZON

All’occorrenza svolge anche il ruolo di Smart TV, senza bisogno di connetterlo ad alcun computer o dispositivo, grazie alle applicazioni preinstallate per piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+. Integra poi gli altoparlanti e il modulo WiFi per la connessione diretta a Internet. Garantito inoltre il supporto al Bluetooth e alla tecnologia AirPlay. C’è anche il telecomando in dotazione. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

All’elenco si aggiungono Eye-Saver e Flicker-Free per un’esperienza sempre gradevole e senza stress per gli occhi, per non dimenticare la compatibilità con la modalità HDR. In questo momento hai la possibilità di acquistare Samsung Smart Monitor M5 nella versione Full HD da 32 pollici al prezzo finale di soli 249 euro invece di 329 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

In forte sconto anche il modello Smart Monitor M7 con pannello 4K da 32 pollici, proposto oggi a meno di 400 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.