Mouse wireless silenzioso Logitech a pochi euro

Oggi su Amazon una vera occasione: Logitech M220, un mouse wireless e silenzioso di ottima qualità, proposto con uno sconto del 58% sul prezzo di listino. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi (Windows, macOS, Linux, Chrome OS ecc.) e assicura un’autonomia che arriva fino a 18 mesi con una sola batteria.

Logitech M220, mouse wireless e silenzioso (sconto 58%)

In dotazione il ricevitore USB che permette di utilizzare la periferica senza fili, arrivando a una distanza massima pari a 10 metri. L’impugnatura in gomma morbida e la posizione della rotellina centrale sono studiate in modo da garantire un’ergonomia senza compromessi. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, alla base del funzionamento il sensore ottico da 1.000 dpi in grado di rilevare i movimenti in modo assolutamente preciso, su qualsiasi superficie. Il design ambidestro permette inoltre di utilizzarlo senza difficoltà anche ai mancini.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il mouse Logitech M220, wireless e silenzioso, al prezzo di soli 10,99 euro invece di 25,99 euro come da listino. Costa meno della metà rispetto al solito, con spedizione gratuita per gli abbonati Amazon Prime. Davvero un’ottima occasione, anche solo per averne uno di scorta di ottima qualità.

