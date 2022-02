Portatile da 14 pollici: con il COUPON è un affare

È un computer portatile adatto alla navigazione e all’intrattenimento multimediale, ma anche allo studio e alla produttività di base (editing documenti, posta elettronica, comunicazione): stiamo parlando di CHUWI HeroBook Pro, acquistabile oggi approfittando di un forte sconto su Amazon grazie al coupon da 60 euro.

CHUWI HeroBook Pro, il laptop è in forte sconto

Le più importanti specifiche tecniche integrate dal laptop sono queste: display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Gemini Lake N4020 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 256 GB per il salvataggio dei dati, WiFi, Bluetooth, webcam con doppio microfono, altoparlanti stereo, uscita video, porte USB 2.0 e 3.0, lettore microSD e batteria da 38 Whr. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home, con licenza ufficiale Microsoft. Nelle immagini qui allegate uno sguardo al design, caratterizzato da linee eleganti, una tastiera full size e un ampio touchpad.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il portatile HeroBook Pro di CHUWI al prezzo finale di soli 299 euro invece di 359 euro come da listino, approfittando del coupon Amazon da 60 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratis a domicilio. Non sappiamo per quanto sarà attiva l’offerta: gli interessati non perdano tempo.

