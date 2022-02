Il Mini PC di BMAX oggi a PREZZO STRACCIATO

Quanto costa un Mini PC? Meno di quello che pensi, è sufficiente tenere d’occhio le migliori offerte online. Oggi lo abbiamo fatto per te, sottoponendo alla tua attenzione il modello BMAX MaxMini B1 con caratteristiche che lo rendono adatto a navigare, comunicare, all’intrattenimento multimediale e alle operazioni base della produttività come editing documenti o posta elettronica. È in vendita a prezzo stracciato su Amazon grazie a uno sconto.

BMAX MaxMini B1: il Mini PC è l’occasione di oggi

Sono queste le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate dal dispositivo: processore Intel Celeron 3060 affiancato da GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB), slot microSD, uscite video VGA e HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e 2.0, Ethernet, WiFi dual band, Bluetooth e jack audio da 3,5 mm. Altre informazioni nella descrizione completa.

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. Nell’immagine qui sotto quanto contenuto nel packaging: oltre al Mini PC anche l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto con viti per montarlo dietro al monitor.

In questo momento hai la possibilità di acquistare BMAX MaxMini B1 al prezzo finale di soli 118,99 euro invece di 139,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio, ma solo fino all’esaurimento delle unità in promozione.

