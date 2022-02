Adattatore USB-C to USB-A a soli 3 euro: una BOMBA per lo smartphone

Quello che ti riporto oggi è un accessorio tanto piccolo quanto utile, che ti permette di collegare qualsiasi periferica al tuo MacBook e ai tuoi dispositivi mobili. Si tratta dell’adattatore Vultech USB-C to USB-A, un dispositivo piccolo e pratico da avere sempre con se, dal costo di soli 3 euro.

Adattatore Vultech USB-C to USB-A: caratteristiche tecniche

Esteticamente è piuttosto essenziale, realizzato completamente in alluminio per la massima affidabilità e robustezza. Da un lato possiede il connettore USB Type-C da collegare nella porta presente sul computer o sui dispositivi mobili. Dall’altro, invece, un ingresso USB Type-A con specifica USB 3.0. Questo consente di collegare qualsiasi tipo di periferica, dalle pendrive a mouse e tastiera. Naturalmente si tratta di un dispositivo plug and play che non richiede installazione driver o applicazioni. È quindi compatibile con la maggior parte degli smartphone e tablet Android sul mercato con porta di tipo C.

Uno dei vantaggi è senza dubbio la specifica USB 3.0 che consente un trasferimento dei dati rapido grazie al bandwidth da 5Gbps. Un’ottima soluzione per collegare i tuoi hard disk portatili con qualche anno sulle spalle, che non supportano lo standard USB-C. Perfettamente compatibile anche con le nuove auto che hanno sostituito la tradizionale USB-A in modo da poter ascoltare le proprie playlist direttamente dalla pendrive. Insomma, un accessorio dal costo irrisorio, ma che apre a diverse possibilità rendendo accessibile qualsiasi periferica USB-A dai dispositivi che hanno abbandonato questo standard.

Grazie ad uno sconto del 50%, l’adattatore Vultech USB-C to Type-A è disponibile a soli 2,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.