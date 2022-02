D-Link DWR-933: l'hotspot 4G per connetterti ovunque tu sia

Ottieni prestazioni eccellenti dalla tua connessione ad internet anche fuori casa per lavorare e studiare senza limiti. Oggi puoi acquistare in offerta l’ottimo D-Link DWR-933 a soli 84 euro su Amazon, un hotspot 4G da tenere sempre in tasca o nello zaino estremamente compatto e affidabile.

Hotspot portatile 4G D-Link DWR-933: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente elegante e piccolo, con una superficie completamente texturizzata simile alla pelle. Nella parte frontale ospita un display OLED che consente di tenere sempre sotto controllo tutti i dati relativi alla rete, e di accedere al menù. Da qui potrai stabilire un limite ai dati trasmessi o verificare i dispositivi connessi all’hotspot. È possibile collegare, infatti, fino a 10 dispositivi contemporaneamente, ideale per le riunioni di lavoro o gruppi di studio. Comodo anche da portare magari in vacanza, così da condividere la connessione con i propri amici e parenti. Grazie alla connessione 4G LTE è in grado di offrire una velocità di download fino a 300Mbps e 50Mbps in upload. Si tratta, inoltre, di un dispositivo sbloccato compatibile con qualsiasi USIM o micro-SIM e tutti gli operatori attualmente disponibili in Italia.

L’associazione è estremamente semplice, grazie ad un tasto WPS che consente di collegare i dispositivi con un semplice tocco. Non manca, tuttavia, la possibilità di collegarlo direttamente alla porta USB del computer così da ottenere una maggiore qualità della rete e ricaricarlo contemporaneamente. All’interno, infatti, ospita una batteria da 3000mAh capace di offrire fino a 14 ore di autonomia. D-Link non ha trascurato neanche la sicurezza, integrando un firewall che protegge da intercettazioni o intrusioni. Il dispositivo supporta la crittografia WPA e WPA2 così da essere sempre protetto da una password personalizzabile.

Grazie ad uno sconto del 35%, il D-Link DWR-933 è disponibile su Amazon a soli 83,99 euro per un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di listino.

