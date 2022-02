realme 9: la serie è in preordine e GIÀ IN SCONTO

Alla ricerca di un nuovo smartphone? Questa è l’offerta che fa per te: tutti i modelli della nuova serie realme 9 sono già in sconto durante la fase di preordine su Amazon: si parte da soli 199,99 euro.

realme 9i, 9 Pro 5G e 9 Pro+ 5G: gli sconti Amazon

I dispositivi sono tre: il più economico realme 9i (6,6 pollici, Snapdragon 680), il realme 9 Pro 5G con supporto ai network mobile di ultima generazione (6,6 pollici, Snapdragon 695) e il top della gamma realme 9 Pro+ 5G (6,4 pollici, Dimensity 920). Tutti integrano sul retro una tripla fotocamera per catturare immagini perfette in ogni situazione. Il sistema operativo è Android con pieno supporto alle applicazioni distribuite attraverso Play Store.

Di seguito i prezzi delle tre versioni. Per tutte le specifiche tecniche dettagliate e le colorazioni disponibili far riferimento alle schede dei prodotti raggiungibili tramite i link.

Le offerte sui nuovi realme 9 durante la fase di preordine sono un’occasione ghiotta per chi sta cercando un nuovo smartphone e non vuole spendere molto. La consegna è garantita per il 23 febbraio, giorno di lancio, con spedizione gratuita a domicilio curata direttamente dalla logistica Amazon.

