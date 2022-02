Laptop per lavorare: approfitta del COUPON Amazon

Un computer portatile adatto alla produttività, con caratteristiche pensate per sopportare ogni carico di lavoro: è quanto offre CHUWI CoreBook X, oggi protagonista di uno sconto interessante grazie al coupon Amazon. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, come si osserva nelle immagini qui allegate.

Laptop CHUWI CoreBook X: che occasione su Amazon

Sono queste le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate dal laptop: display da 14 pollici con risoluzione 2160×1440 pixel, processore Intel Core i5-8259U con GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, slot microSD, WiFi dual band, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, autonomia elevata e un’ampia gamma di porte per la connettività inclusa USB-C. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 (con licenza ufficiale Microsoft), ma non manca la possibilità di scaricare l’aggiornamento al nuovo Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva.

In questo momento, il laptop CHUWI CoreBook X è acquistabile al prezzo finale di soli 549 euro approfittando del coupon sconto proposto oggi da Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.