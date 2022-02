Minis Forum N40: il Mini PC più economico per Windows 11 in offerta

Puoi passare al nuovissimo Windows 11 con un investimento a dir poco contenuto, grazie al Mini PC Minis Forum N40. Un computer estremamente compatto e, soprattutto, silenzioso ideale per ogni attività quotidiana professionale e non solo, disponibile a meno di 150 euro su Amazon.

Mini PC Minis Forum N40: caratteristiche tecniche

Il computer ha un design estremamente compatto e sottile, decisamente pratico anche da trasportare. Sfrutta, infatti, un sistema di dissipazione fanless che, grazie ad un generoso heatsink, consente di mantenere il PC completamente silenzioso anche a pieno carico. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4020 già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft. Questo significa che sarà possibile effettuare l’upgrade a Windows 11 non appena sarà disponibile. La CPU è affiancata da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione dati. L’archiviazione di massa può essere estesa sia con una scheda microSD grazie al pratico slot integrato o aggiungendo un disco SSD M.2 2242 fino a 1TB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma perfetta per lavorare con il pacchetto Office o per la navigazione. Una buona soluzione anche come media center per accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

Anche dal punto di vista della connettività, la soluzione di Minis Forum non lascia desiderare nulla. Le porte USB sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, e consentono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Nel complesso, un dispositivo decisamente completo dal rapporto qualità/prezzo praticamente impareggiabile.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Minis Forum N40 è disponibile su Amazon a soli 149,59 euro per un risparmio di oltre 25 euro sul prezzo di listino.

