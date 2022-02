GOGOBEST GF600, la mountain bike elettrica a -340€

Ogni dettaglio di GOGOBEST GF600 è progettato per spingere al massimo prestazioni e autonomia, senza mai scendere a compromessi in fatto di design. Oggi la mountain bike elettrica è protagonista di un’offerta che strizza l’occhio a chi desidera sperimentare le potenzialità di un mezzo simile: uno sconto totale di 340 euro rispetto al prezzo di listino, direttamente sullo store ufficiale e semplicemente inserendo il codice P6CZFNWDM1MS.

La mountain bike elettrica GOGOBEST GF600

Difficile scegliere da dove partire per elencarne i punti di forza. Di certo, la versatilità è tra questi. Le sue caratteristiche la rendono adatta sia a chi desidera muoversi in città in modo agile sia alle situazioni più estreme. Il motore brushless da 1.000 W è in grado di erogare una potenza significativa, arrivando a toccare una velocità di 40 Km/h in pochi secondi, con un ottimo spunto in fase di accelerazione.

Fin dal primo sguardo balzano all’occhio le imponenti ruote fat da 26 pollici (diametro 73 cm, larghezza 10 cm), elemento che GOGOBEST GF600 sfoggia con orgoglio, soprattutto nelle colorazioni Black Green e Black Yellow visibili qui sotto. Nell’immagine sopra la più elegante Black Grey.

Sul manubrio è installato un display LCD da 5 pollici che fornisce indicazioni su livello di carica residuo, velocità e percorso. Il cambio è Shimano (TX50-7) a sette rapporti, la sella progettata con un profilo ergonomico per garantire il massimo del comfort.

Prestazioni e autonomia per GOGOBEST GF600

Prestazioni dunque, ma con un occhio di riguardo all’autonomia, che arriva a 110 Km grazie al modulo batteria (Samsung 18650, 48 V 13 Ah, removibile) nascosto in modo discreto, con tecnologia di risparmio energetico e certificazione waterproof.

A completare il quadro delle specifiche sono le sospensioni di alta qualità per assorbire anche le sollecitazioni più importanti, il telaio in lega di alluminio 6061 (trattamento termico T4-T6, verniciatura elettrostatica), i freni a disco Zoom e le tre modalità di funzionamento supportate. Eccole.

Electric: il movimento è gestito al 100% dal motore;

Power Assist: il motore fornisce dal 10% all’80% della potenza;

Riding Mode: pedalata assistita disattivata.

Di seguito altre caratteristiche di GOGOBEST GF600, per un quadro più completo.

Peso: 28 Km;

certificazione waterproof: IP54;

tempo necessario per la ricarica completa: 5-6 ore;

carico massimo sopportato: 200 Kg;

range di altezza ideale per l’utilizzo: 1,65-1,90 m.

Gli interessati all’acquisto della mountain bike elettrica GOGOBEST GF600 possono puntare verso lo store ufficiale del marchio e approfittare oggi di un forte sconto. Inserendo il coupon P6CZFNWDM1MS si ottiene una riduzione di prezzo pari a 340 euro rispetto al listino.