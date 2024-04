TrendCasa Free: la PROMO se provieni dal Tutelato

L’offerta Eni Plenitude TrendCasa Free rappresenta una scelta sorprendente per chi è alla ricerca di soluzioni competitive e trasparenti sia per l’energia elettrica che per il gas. Questa tariffa di oggi è dedicata alla fine del Tutelato.

Eni Plenitude TrendCasa Free: i dettagli

Eni Plenitude propone l’offerta TrendCasa Free, caratterizzata da una tariffa a prezzo variabile che consente di trarre vantaggio dall’andamento del mercato in termini di costi energetici. Questa offerta si basa su un sistema a prezzo indicizzato, il quale implica che il costo dell’energia segua le oscillazioni del mercato, offrendo quindi la possibilità di risparmiare in periodi a prezzi vantaggiosi.

Per l’elettricità : il prezzo è associato al PUN con un piccolo contributo al consumo.

: il prezzo è associato al PUN con un piccolo contributo al consumo. Per il Gas: il prezzo segue il PSV anch’esso con un contributo al consumo.

L’offerta comprende uno sconto in bolletta fino a 24€ per 24 mesi per ciascuna fornitura, qualora si attivi la domiciliazione bancaria. Per l’energia elettrica, si assicura che provenga da fonti rinnovabili.

Mentre, per il gas, vengono finanziati progetti di conservazione forestale al fine di compensare le emissioni di CO2.

Costi ed altro

Per attivare l’offerta di Plenitude, è possibile procedere direttamente online attraverso il sito di Eni Plenitude oppure contattare il servizio clienti. È necessario avere a portata di mano i dati del contatore (codice POD per l’energia elettrica, codice PDR per il gas) e un documento di identità valido.

Tenuto conto dei vantaggi legati alla sostenibilità e della possibilità di risparmiare grazie a un sistema di prezzi variabili in base ai mercati energetici, questa promo si presenta come un’opzione valida per coloro che ambiscono flessibilità e un’impronta ecologica riflessa nelle proprie scelte energetiche. È tuttavia da considerare che i prezzi variabili comportano un grado di incertezza sul costo finale, il quale sarà influenzato dalle fluttuazioni del mercato.