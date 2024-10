Sorgenia: risparmia e proteggiti dai rincari con Luce e Gas a prezzo bloccato

L’offerta Prezzo Fisso di Sorgenia rappresenta una delle migliori soluzioni disponibili oggi sul mercato per proteggere il tuo budget dai rincari dell’energia. Con un prezzo bloccato per 12 mesi, avrai la certezza di pagare lo stesso importo per l’energia, indipendentemente dalle fluttuazioni dei costi energetici. Sorgenia, una delle compagnie energetiche più affidabili e innovative in Italia, ti garantisce trasparenza, convenienza e la possibilità di contribuire a un futuro più sostenibile, grazie alle sue offerte che includono energia prodotta da fonti rinnovabili. Nella pagina della promozione sul sito di Sorgenia trovi tutti i dettagli.

Tranquillità e convenienza: ecco l’offerta a prezzo bloccato di Sorgenia

Con Next Energy Smart di Sorgenia blocchi il costo dell’energia elettrica e del gas a 0,11€/kWh e 0,43 €/Smc per 12 mesi, evitando così spiacevoli sorprese dovute ai rincari del mercato energetico. Il prezzo dell’energia rimarrà invariato per l’intero anno, permettendoti di pianificare meglio le tue spese e di evitare gli aumenti imprevisti che possono pesare sul bilancio familiare.

L’offerta è particolarmente vantaggiosa per chi desidera stabilità e tranquillità, con la sicurezza di sapere in anticipo quanto spenderà per luce e gas. Inoltre, Sorgenia si distingue per il suo approccio green, fornendo energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

Per attivarla non devi fare altro che aprire il sito di Sorgenia, plasmare l’offerta in base alla grandezza della tua abitazione e delle tue abitudini di consumo o caricare l’ultima bolletta. Ci penserà la tecnologia della società a trovare il piano più adatto a te e alle tue esigenze.

Ma non finisce qui, perchè a disposizione c’è anche il codice GIRASOLE, ovvero uno sconto di 40€ su ogni fornitura attivata.