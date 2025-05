Octopus Energy, ecco le nuove offerte: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi

Octopus Energy lancia una nuova offerta per luce e gas, con tariffe ancora più convenienti e la possibilità di bloccare il prezzo per un anno intero.

L’azienda, impegnata nella diffusione di energia elettrica e gas provenienti al 100% da fonti rinnovabili, propone una soluzione pensata per chi vuole tagliare i costi in bolletta senza rinunciare alla sostenibilità. Per approfittarne basta andare sul sito di Octopus.

La nuova proposta di Octopus Energy: prezzo fisso e trasparenza totale

Fino al 12 maggio 2025, è attiva l’offerta Octopus Fissa 12M, che garantisce questi prezzi:

0,121 €/kWh per l’elettricità ;

; 0,42 €/Smc per il gas ;

; 84 euro l’anno di costi di commercializzazione.

Il costo resta immutato per 12 mesi, con zero vincoli, nessuna penale di recesso e nessun costo nascosto. Ideale per chi desidera una spesa energetica prevedibile e stabile. Altro punto di forza dell’azienda è l’assistenza clienti ultra veloce: in media, le risposte arrivano in meno di un minuto, evitando lunghe attese e risolvendo dubbi in tempo reale.

Ma scegliere Octopus Energy non significa solo ridurre le spese domestiche: ogni chilowattora erogato proviene da fonti rinnovabili certificate, per un impatto ambientale ridotto e una scelta consapevole per il futuro.

Passare a Octopus Energy è semplice: basta una bolletta recente, un documento d’identità e pochi minuti sul sito ufficiale. La registrazione è completamente digitale e l’attivazione avviene senza interruzioni nella fornitura. Non perdere l’occasione di attivare una fornitura conveniente, ecologica e a prezzo bloccato. La promozione è valida solo per pochi giorni: scegli ora la tariffa più adatta alle tue esigenze.