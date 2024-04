Eni Plenitude: risparmia con Trend Casa Free ora

L’energia è una risorsa indispensabile in ogni casa, e scegliere il giusto fornitore può fare una grande differenza in termini di costi e qualità del servizio. Con l’offerta Trend Casa Free di Eni Plenitude, se passi dal Mercato Tutelato al Mercato Libero hai l’opportunità di godere di tariffe competitive e di un servizio affidabile. Ecco qualche dettaglio in più.

Perché Eni può fare la differenza nel mercato libero dell’energia

Il Mercato Libero dell’energia rappresenta una scelta vantaggiosa se cerchi tariffe più competitive rispetto al Mercato Tutelato, offrendo la libertà di scegliere il fornitore adatto alle tue necessità.

Trend Casa Free di Eni Plenitude si distingue con una struttura tariffaria flessibile che si adatta all’andamento del mercato per assicurare il prezzo più giusto. Quest’offerta prevede una tariffa chiara e trasparente: 0,111 €/kWh per l’energia elettrica e 0,407 €/Smc per il gas, con variazioni mensili legate ai prezzi all’ingrosso, ma inclusivi di un contributo fisso al consumo e dei costi di vendita, garantendo assenza di sorprese in bolletta

Ma non è tutto, aderendo a Trend Casa Free entro il 25 aprile, riceverai una fotocamera instantanea come regalo di benvenuto e potrai ottenere uno sconto di 24€ sulla bolletta con la domiciliazione bancaria, distribuiti su 24 mesi. Eni Plenitude mostra il suo impegno anche verso la sostenibilità: l’elettricità è prodotta interamente da fonti rinnovabili e le emissioni di CO2 dal consumo di gas sono compensate tramite progetti di conservazione forestale.

Anche l’attivazione dell’offerta è un processo semplice e gratuito. Ti basta cliccare sul pulsante qui sotto per raggiungere il sito ufficiale. Dovrai solamente seguire le istruzioni e cambierai gestore senza interruzioni nei servizi.

Quindo, se stai cercando un’opzione energetica che unisca convenienza, flessibilità e sostenibilità, Trend Casa Free di Eni Plenitude può fare la caso tuo. Non perdere l’opportunità di ottimizzare i costi energetici e di approfittare delle iniziative promozionali. Visita ora il sito per scoprire di più su questa fantastica offerta.