Stazione di ricarica 7-in-1: Baseus GaN5 in DOPPIO SCONTO

Il design compatto ed elegante è solo uno dei punti di forza per Baseus GaN5, oggi proposto in doppio sconto su Amazon. La stazione di ricarica 7-in-1 ha dalla sua anche una versatilità ineguagliabile e un’affidabilità senza compromessi. Supporta la ricarica rapida a 35 W e può svolgere il compito di ciabatta elettrica da 4.000 W.

Baseus GaN5, stazione di ricarica 7-in-1 da 35 W

Ha in dotazione ben 3 prese AC a cui collegare qualsiasi apparecchio, incluse lampade, computer ed elettrodomestici, 2 porte USB-A e 2 porte USB-C dedicate invece a smartphone, tablet e altri dispositivi tecnologici. Sulla parte frontale c’è anche un display che mostra informazioni in tempo reale a proposito del funzionamento. Per quanto riguarda la sicurezza, sono presenti le protezioni da sovratensione, contro i fulmini, da sbalzi di corrente e altri potenziali rischi. Vuoi saperne di più? Trovi tutti i dettagli nella scheda completa.

Ti basta attivare il coupon disponibile in questo momento per sbloccare il doppio sconto su Baseus GaN5 e mettere sulla tua scrivania la stazione di ricarica 7-in-1 con ricarica rapida da 35 W e ciabatta elettrica da 4.000 W al prezzo stracciato di soli 25 euro. È la soluzione ideale per la casa e per l’ufficio.

Con l’abbonamento Prime hai anche la consegna gratuita assicurata in pochi giorni se lo ordini subito. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon. Se ancora non sei convinto, dai uno sguardo alle centinaia di recensioni positive scritte da chi lo ha già messo alla prova: il voto medio è molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.