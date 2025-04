Octopus Energy: le tariffe luce e gas per chi vuole spendere meno

Il fornitore britannico Octopus Energy offre tariffe luce e gas più convenienti rispetto alla maggior parte della concorrenza. In particolare, si segnalano quelle dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, con il costo della materia prima bloccato per un anno e lo sconto di 12 euro sui servizi di commercializzazione.

Oltre alla convenienza delle tariffe, Octopus si differenzia dagli altri fornitori del mercato libero per dare la possibilità anche dopo il primo anno di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente tra Fissa e Flex (quest’ultima prevede il costo della materia prima indicizzato). Un ulteriore vantaggio è la politica trasparente dei costi, grazie ad una bolletta di facile lettura per tutti.

I dettagli dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi

L’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi presenta tariffe chiare e a prezzo bloccato per un anno. Ecco nel dettaglio una panoramica dei costi.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima luce: 0,1394 euro/kWh (bloccato per i primi dodici mesi)

(bloccato per i primi dodici mesi) servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto alla cifra precedente)

Gas

costo della materia prima gas: 0,513 euro/Smc (bloccaro per i primi dodici mesi)

(bloccaro per i primi dodici mesi) servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto alla cifra precedente)

In bolletta figurano poi gli altri costi indipendenti da Octopus: le spese per il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Grazie al prezzo bloccato per un anno, gli utenti che sottoscrivono l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi non devono più preoccuparsi delle oscillazioni del mercato energetico. Un vantaggio non da poco, soprattutto se si tiene in considerazione la grande incertezza dell’economia mondiale in seguito alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Le tariffe luce e gas indicate qui sopra, così come lo sconto sui servizi di commercializzazione, resteranno in vigore fino al 16 aprile 2025. Per sottoscrivere l’offerta di Octopus Energy è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale e selezionare il riquadro Octopus Fissa 12M.