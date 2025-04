Con Octopus è più facile risparmiare sulla bolletta luce e gas

Il fornitore energetico britannico Octopus consente di risparmiare sul prezzo della bolletta luce e gas grazie all’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che prevede un costo della materia prima bloccato per un anno. Al termine poi dei primi dodici mesi, i clienti che hanno sottoscritto una fornitura con Octopus Energy hanno la possibilità di aderire di nuovo alla tariffa più conveniente.

A proposito di Octopus Energy, per chi ancora non lo conoscesse è il primo fornitore di energia elettrica nel Regno Unito ed il secondo operatore per quanto riguarda il gas. Un successo che si sta allargando a macchia d’olio anche nel resto del Vecchio Continente, inclusa l’Italia, dove il numero dei clienti Octopus è in costante aumento.

Le tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12 Mesi

L’offerta luce e gas a prezzo bloccato Octopus Fissa 12 Mesi propone un costo della materia prima luce pari a 0,1397 euro/kWh, tra i più bassi disponibili nel mercato libero italiano. Lo stesso discorso può essere esteso anche al prezzo del gas, pari a 0,513 euro/Smc. Le tariffe appena indicate saranno valide fino al 16 aprile, prima della periodica revisione da parte del fornitore britannico.

Ecco dunque la panoramica completa di quanto appena scritto qui sopra.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima luce: 0,1397 euro/kWh (costo bloccato per un anno)

(costo bloccato per un anno) servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno (12 euro di sconto rispetto ai 108 euro richiesti abitualmente)

Gas

materia prima gas: 0,513 euro/Smc (costo bloccato per un anno)

(costo bloccato per un anno) servizi di commercializzazione: 96 euro (12 euro di sconto rispetto ai 108 euro richiesti abitualmente)

Per quanto riguarda invece gli altri costi in bolletta indipendenti da Octopus, si annoverano le spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le imposte. I costi appena sottolineati sono indicati chiaramente in bolletta, per il massimo della trasparenza possibile da parte del fornitore britannico Octopus Energy.