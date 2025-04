Sorgenia: prezzo bloccato luce e gas per due anni e 150€ di sconto benvenuto

Le fluttuazioni del mercato di luce e gas spaventano. Sono ormai mesi che l’importo delle bollette è diventato un problema per tante famiglie italiane: rispetto al 2024 il costo della materia prima è notevolmente aumentato. Tuttavia, ci sono delle offerte ancora convenienti: una di queste è quella proposta da Sorgenia.

Questo fornitore si distingue dagli altri per due incentivi veramente interessanti: il primo è lo sconto di benvenuto fino a 150€, il secondo il blocco del prezzo luce e gas per ben due anni. Per approfittare di questa offerta basta andare sul sito di Sorgenia.

Sorgenia propone Next Energy 24: blocca ora il prezzo di luce e gas per due anni

Indipendentemente dall’andamento del mercato, con Next Energy 24 di Sorgenia non avrai più alcuna sorpresa in bolletta, e per due anni. Ecco le tariffe a prezzo fisso per 24 mesi:

Luce : prezzo componente della materia prima luce per i primi 24 mesi 0,14€/kWh , indice di garanzia d’origine (GO), costo dei servizi di commercializzazione: 6,65€ al mese;

: prezzo componente della materia prima luce per i primi 24 mesi , indice di garanzia d’origine (GO), costo dei servizi di commercializzazione: 6,65€ al mese; Gas: prezzo componente della materia prima gas per i primi 24 mesi 0,5€/Smc, costo dei servizi di commercializzazione 7,6€ al mese.

Imposte, spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, oneri di regolazione e di sistema non dipendono da Sorgenia. Per quanto riguarda invece lo sconto in bolletta, varia in base al contratto sottoscritto. Luce o gas + fibra 100€ di sconto in bolletta (50 euro per ogni singola fornitura), mentre luce e gas 60€ di sconto in bolletta (30 euro per ogni singola fornitura), fino ad arrivare ai 150€ di sconto in bolletta per contratto luce e gas + fibra (50 euro per ogni singola fornitura).

Per approfittare di queste iniziative bisogna andare sul sito di Sorgenia e scegliere la fornitura più adatta alle proprie esigenze. Il consiglio è di non tergiversare troppo: sono gli ultimi due giorni in cui la promo sarà attiva (scade giovedì 10 aprile).