Octopus Energy: l'offerta Fissa 12M blocca il prezzo di luce e gas per 1 anno

Fino al 16 aprile, è possibile attivare Fissa 12M, l’offerta di Octopus Energy con cui si può bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno. Un ottimo modo per proteggersi dalle fluttuazioni del mercato energetico ed eliminare l’ansia da bolletta.

Attivare la promozione è semplice: basta andare sul sito di Octopus Energy e compilare il modulo con tutte le info personali. In pochi minuti, si potrà andare alla pagina di pagamento e procedere con l’attivazione della fornitura. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le tariffe dell’offerta.

Cosa prevede Fissa 12M di Octopus Energy

Ecco le tariffe applicate all’interno della promozione Fissa 12M:

Materia prima Luce 0,1397 €/kWh , costi di commercializzazione 96 €/anno;

, costi di commercializzazione 96 €/anno; Materia prima Gas 0,513 €/Smc, costi di commercializzazione 96 €/anno.

Una volta terminati i 12 mesi, si avrà la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente tra quella Fissa o Flex. Quest’ultima, con costo della materia prima indicizzato. Invece, i costi indipendenti da Octopus Energy presenti in bolletta sono trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione, imposte.

Ci sono poi due altri buoni motivi per passare a Octopus. Innanzitutto, l’energia elettrica di questo fornitore proviene da fonti rinnovabili ed è prodotta in Italia. E poi, il suo servizio clienti è notevole: risponde in meno di un minuto.

Non resta altro da fare che andare sul sito di Octopus e iniziare a risparmiare.