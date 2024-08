Offerta luce: ricevi 60 euro di sconto con i Flash Days di Eni Plenitude

Se si è alla ricerca di una nuova offerta luce, segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale di Eni Plenitude: grazie ai Flash Days, è possibile beneficiare di uno sconto di 60 euro sull’offerta Trend Casa luce. La promozione è valida fino al 4 agosto passando da un altro fornitore, con lo sconto dilazionato in bolletta in dodici mesi (pari a 5 euro al mese).

Trend Casa è l’offerta di Eni Plenitude che consente agli utenti di pagare il prezzo all’ingrosso più un piccolo contributo al consumo. Nello scorso mese, ad esempio, il corrispettivo luce è stato di 0,125 €/kWh, invece il corrispettivo gas pari a 0,486 €/Smc (i valori tengono conto sia del prezzo all’ingrosso che del contributo al consumo).

Trend Casa luce: l’offerta di Eni Plenitude

Sono diversi i vantaggi di Trend Casa. Tra questi si segnalano l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso, di solito riservate soltanto agli operatori energetici, tariffe trasparenti e uno sconto fino a 24 euro in bolletta in due anni se si attiva la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento.

Per quanto riguarda le tariffe trasparenti, grazie all’offerta Trend Casa è possibile verificare in qualsiasi momento l’indice luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico. Negli ultimi mesi, ad esempio, il prezzo medio è stato pari a 0,087 euro (aprile), 0,095 euro (maggio) e 0,103 euro (giugno).

Se la scelta ricade quindi su Trend Casa luce, fino al 4 agosto è possibile beneficiare di uno sconto di 60 euro in bolletta grazie alla promozione Flash Days. L’attivazione dell’offerta può avvenire online tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale Eni.