Risparmia con Octopus Energy: offerta esclusiva fino al 16 aprile su luce e gas

Octopus Energy ha deciso di prolungare la sua imperdibile offerta fino al 16 aprile, dando a nuovi clienti l’opportunità di approfittare di tariffe molto competitive su luce e gas. Infatti, con questa promozione, Octopus consente di bloccare il prezzo delle forniture per un anno.

Un modo intelligente per mettersi al riparo dalle fluttuazioni tipiche del mercato, che di questi tempi potrebbero essere particolarmente consistenti. Per approfittare dell’offerta, denominata Fissa 12M, basta andare sul sito di Octopus Energy, ma prima di sottoscriverla vorrai sapere quali sono le tariffe: vediamole nel dettaglio.

Le tariffe a prezzo bloccato di Octopus Energy

Con materia prima luce a 0,1397 €/kWh e materia prima gas a 0,513 €/Smc, le tariffe proposte sono tra le più vantaggiose del mercato. A queste, si aggiungono i costi di commercializzazione, che sono pari a 96 €/anno per entrambi i servizi.

Questa offerta è l’ideale per chi cerca una fornitura energetica trasparente e vantaggiosa, senza costi nascosti. Con Octopus Energy, infatti, il risparmio è garantito grazie a una gestione snella e alle tecnologie innovative che ottimizzano l’uso dell’energia, riducendo i consumi senza rinunciare al comfort.

Inoltre, il servizio clienti è attivo per risolvere qualsiasi dubbio o necessità, mentre il contratto non prevede costi di attivazione e offre una gestione completamente digitale, facilitando il processo di cambio fornitore in modo semplice e veloce.

La promozione di Octopus Energy è valida fino al 16 aprile. Non perdere l’occasione di risparmiare sui consumi di energia e gas con una delle tariffe più convenienti sul mercato. Prenota il tuo cambio fornitore prima che l’offerta scada, e inizia a beneficiare di tariffe competitive, un servizio di alta qualità e una gestione smart della tua energia.

Visita il sito di Octopus Energy per maggiori informazioni e per attivare la tua offerta prima che scada.