Sorgenia combatte il caro bollette con il prezzo fisso per 2 anni e lo sconto di benvenuto da 150€

Il fornitore energetico italiano Sorgenia scende in campo contro il caro bollette. La sua offerta luce e gas Next Energy 24 prevede il prezzo della materia prima fisso per due anni e uno sconto di benvenuto fino a 150 euro per gli utenti che attiveranno la fornitura luce e gas insieme alla fibra da 22,73 euro al mese.

Questo sconto, più le tariffe della materia prima luce e gas, saranno validi fino alla mezzanotte del 3 aprile. Per chi invece sceglierà di aspettare, dal giorno seguente le tariffe potrebbero salire a causa della complessa situazione geopolitica, tra l’incertezza del conflitto in Ucraina e la politica dei dazi di Donald Trump.

Le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Sorgenia

Ecco una panoramica completa delle tariffe luce e gas relative a Next Energy 24, l’offerta di Sorgenia che consente di bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, indipendentemente dall’andamento del mercato.

Luce

costo materia prima luce bloccato per i primi due anni: 0,147 euro/kWh

indice garanzia d’origine (GO)

prezzo servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Gas

costo materia prima gas bloccato per i primi 24 mesi: 0,56 euro/Smc

prezzo servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Gli altri costi presenti in bolletta e indipendenti dal fornitore Sorgenia sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore.

Fino al 3 aprile è poi possibile beneficiare anche di uno sconto di benvenuto fino a 150 euro. Ecco come funziona quest’ulteriore offerta sull’attivazione della fornitura Sorgenia:

60 euro di sconto in bolletta (30 euro per ogni fornitura) con la sottoscrizione di un contratto Dual Fuel (luce e gas)

100 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni fornitura) con la sottoscrizione di un contratto Single Fuel (luce o gas) insieme alla fibra

150 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni fornitura) con la sottoscrizione di un contratto Trial Fuel (luce e gas insieme alla fibra)