Il fornitore energetico Octopus ha confermato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12 Mesi. Si tratta di un’ottima notizia per quanti stanno valutando un cambio della loro attuale fornitura, dal momento che le tariffe di marzo erano già tra le più convenienti del mercato libero italiano.

Octopus Energy è il primo fornitore energetico nel Regno Unito, nonostante la sua nascita risalga a meno di dieci anni. Alla base del suo successo vi sono diversi elementi, due su tutti la politica dei prezzi e la trasparenza dei costi in bolletta. Inoltre, è tra i pochi fornitori a permettere ai suoi clienti di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente al termine dei primi dodici mesi a prezzo bloccato.

Le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso Octopus valide fino al 16 aprile

Ecco dunque una rapida panoramica delle tariffe relative alla materia prima luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi. Come suggerisce il nome della promozione, il costo rimane bloccato per un anno, indipendentemente da quelle che sono le oscillazioni del mercato energetico. Prima di snocciolare i numeri, confermiamo anche lo sconto sui servizi di commercializzazione: 96 euro invece di 108 euro l’anno sia per la luce che per il gas.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima Luce: 0,1397 euro/kWh (prezzo bloccato per i primi dodici mesi)

(prezzo bloccato per i primi dodici mesi) servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto al prezzo tradizionale)

Gas

costo della materia prima Gas: 0,513 euro/Smc (prezzo bloccato per i primi dodici mesi)

(prezzo bloccato per i primi dodici mesi) servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto al prezzo tradizionale)

Per beneficiare delle tariffe qui sopra gli utenti hanno tempo fino al 16 aprile: dopo questa data i prezzi potrebbero subire un rialzo, a seconda della situazione geopolitica e dei mercati. L’attivazione di una nuova fornitura Octopus avviene direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile tramite il bottone qui sotto.